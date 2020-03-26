Кабмин предложил ввести крупные штрафы для нарушивших карантин
22:00 26.03.2020 Источник: РБК
В комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы поступил разработанный правительством проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Речь идет об увеличении штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По данным ТАСС, проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:
для физических лиц — 15-40 тыс. руб. (при первом нарушении) и 150-300 тыс. руб. (при повторном);
для должностных лиц — 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно;
для юридических лиц — 200-500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно. РБК
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