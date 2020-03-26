0
0
89
НОВОСТИ

Кабмин предложил ввести крупные штрафы для нарушивших карантин

22:00 26.03.2020 Источник: РБК

В комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы поступил разработанный правительством проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Речь идет об увеличении штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным ТАСС, проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:

для физических лиц — 15-40 тыс. руб. (при первом нарушении) и 150-300 тыс. руб. (при повторном);

для должностных лиц — 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно;

для юридических лиц — 200-500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 26.03.2020
Правовое управление РПЦ считает запрет посещать храмы в Петербурге неконституционным
0
107
21:25 26.03.2020
В ВолГУ создадут интерактивную карту уличных боев в Сталинграде
0
194
21:20 26.03.2020
Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
0
205
20:40 26.03.2020
Зеленский закрывает границу Украины для всех, в т. ч. для граждан, не успевших вернуться
0
268
20:00 26.03.2020
G20 вложит $5 трлн в мировую экономику для борьбы с последствиями пандемии коронавируса
0
277
19:42 26.03.2020
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
0
312
19:20 26.03.2020
Власти США предъявили Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму
0
321
18:40 26.03.2020
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске - источник
0
347
18:00 26.03.2020
Путин надеется, что коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца
0
476
17:32 26.03.2020
К ответственности за нарушение карантина привлечены свыше 500 человек - МВД РФ
0
486

Возврат к списку