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В медцентре в Коммунарке проходят лечение более 300 пациентов

08:50 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 человек находятся на лечении в медицинском центре в Коммунарке. Об этом в субботу написал главный врач больницы № 40 Денис Проценко на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"На 28.03 состоят на лечении 326. За сутки поступило 27, выписано 70", - говорится в сообщении.

Кроме того, Проценко уточнил, что в настоящее время 154 человека находятся с диагнозом "пневмония", 97 - с новой коронавирусной инфекцией. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены три человека, в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 12 человек.

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