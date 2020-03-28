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НОВОСТИ

РФ с 30 марта временно закроет пропуск через госграницу, включая участок с Белоруссией

17:30 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - говорится в документе.

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