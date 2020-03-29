0
0
49
НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса на 29 марта

09:00 29.03.2020 Источник: Интерфакс

По состоянию на 08:00 по мск воскресенья, в мире насчитывалось 663 тыс. 213 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 31 тыс. 119 человек, выздоровели около 140 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 97 тыс. 837 человек, скончавшихся - на 4 тыс. 859.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 122 тыс. 666 инфицированных (рост за сутки на 21,949 тыс.), и 2 тыс. 488 смертных случаев (рост за сутки на 944).

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро воскресенья, в стране зарегистрировано 10,023 тыс. жертв инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92,472 тыс. больных (рост за сутки на 5,974 тыс.).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 29.03.2020
В штате Нью-Йорк карантин вводится не будет
0
14
09:18 29.03.2020
Погода в Москве 29 марта: От летнего тепла днем до заморозков ночью
0
24
09:12 29.03.2020
Власти Китая разблокировали авиасообщение с провинцией Хубэй
0
37
21:00 28.03.2020
В Италии с начала пандемии от коронавируса умерли 10 тыс. человек
0
824
20:30 28.03.2020
Рекорд по теплу установлен в Москве в субботу
0
937
20:00 28.03.2020
В РФ закрываются все спортивные базы
0
892
19:30 28.03.2020
Представитель ВОЗ в РФ согласна, что в мае распространение коронавируса замедлится
0
984
19:00 28.03.2020
В Чечне решили отправлять на двухнедельный карантин всех въезжающий
0
878
18:30 28.03.2020
В Красноярском крае произошел природный пожар на площади 700 тыс. кв. метров - МЧС
0
828
18:20 28.03.2020
В Подмосковье по поручению губернатора дезинфицируют подъезды
0
826

Возврат к списку