Данные по распространению коронавируса на 29 марта
09:00 29.03.2020 Источник: Интерфакс
По состоянию на 08:00 по мск воскресенья, в мире насчитывалось 663 тыс. 213 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 31 тыс. 119 человек, выздоровели около 140 тыс., сообщила газета South China Morning Post.
За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 97 тыс. 837 человек, скончавшихся - на 4 тыс. 859.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, основанный на официальных данных соответствующих стран.
На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 122 тыс. 666 инфицированных (рост за сутки на 21,949 тыс.), и 2 тыс. 488 смертных случаев (рост за сутки на 944).
В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро воскресенья, в стране зарегистрировано 10,023 тыс. жертв инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92,472 тыс. больных (рост за сутки на 5,974 тыс.).
Новости
- 09:20 29.03.2020
- В штате Нью-Йорк карантин вводится не будет
- 09:18 29.03.2020
- Погода в Москве 29 марта: От летнего тепла днем до заморозков ночью
- 09:12 29.03.2020
- Власти Китая разблокировали авиасообщение с провинцией Хубэй
- 21:00 28.03.2020
- В Италии с начала пандемии от коронавируса умерли 10 тыс. человек
- 20:30 28.03.2020
- Рекорд по теплу установлен в Москве в субботу
- 20:00 28.03.2020
- В РФ закрываются все спортивные базы
- 19:30 28.03.2020
- Представитель ВОЗ в РФ согласна, что в мае распространение коронавируса замедлится
- 19:00 28.03.2020
- В Чечне решили отправлять на двухнедельный карантин всех въезжающий
- 18:30 28.03.2020
- В Красноярском крае произошел природный пожар на площади 700 тыс. кв. метров - МЧС
- 18:20 28.03.2020
- В Подмосковье по поручению губернатора дезинфицируют подъезды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать