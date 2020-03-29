Данные по распространению коронавируса на 29 марта

09:00 Источник: Интерфакс

По состоянию на 08:00 по мск воскресенья, в мире насчитывалось 663 тыс. 213 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 31 тыс. 119 человек, выздоровели около 140 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 97 тыс. 837 человек, скончавшихся - на 4 тыс. 859.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 122 тыс. 666 инфицированных (рост за сутки на 21,949 тыс.), и 2 тыс. 488 смертных случаев (рост за сутки на 944).

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро воскресенья, в стране зарегистрировано 10,023 тыс. жертв инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92,472 тыс. больных (рост за сутки на 5,974 тыс.).