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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов

12:49 29.03.2020 Источник: НГ-Online

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на время пандемии коронавирусной инфекции воздержаться от посещения храмов. Это заявление сделано после богослужения в московском храме Христа Спасителя.

По сообщениям очевидцев, патриарх служил в полупустом зале собора, многие из прихожан были в защитных масках. Напомним, в последние несколько дней развивается конфликт между Петербургской епархией РПЦ и властями города, которые своим постановлением запретили гражданам посещать храмы. Те культовые сооружения Петербурга, которые находятся в собственности государства, уже 28 марта закрыли свои двери.

 Андрей Мельников

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