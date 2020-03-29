Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов

12:49 Источник: НГ-Online

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на время пандемии коронавирусной инфекции воздержаться от посещения храмов. Это заявление сделано после богослужения в московском храме Христа Спасителя.По сообщениям очевидцев, патриарх служил в полупустом зале собора, многие из прихожан были в защитных масках. Напомним, в последние несколько дней развивается конфликт между Петербургской епархией РПЦ и властями города, которые своим постановлением запретили гражданам посещать храмы. Те культовые сооружения Петербурга, которые находятся в собственности государства, уже 28 марта закрыли свои двери.

Андрей Мельников