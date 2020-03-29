Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов
12:49 29.03.2020 Источник: НГ-Online
По сообщениям очевидцев, патриарх служил в полупустом зале собора, многие из прихожан были в защитных масках. Напомним, в последние несколько дней развивается конфликт между Петербургской епархией РПЦ и властями города, которые своим постановлением запретили гражданам посещать храмы. Те культовые сооружения Петербурга, которые находятся в собственности государства, уже 28 марта закрыли свои двери.
Андрей Мельников
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