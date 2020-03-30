Ювелирный рынок ожидает сокращение персонала на 75-80% - эксперт

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ювелирный рынок ожидает сокращение персонала на 75-80% в связи с кризисом и пандемией коронавируса. Такую оценку ТАСС озвучил генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.

"В отрасли работает на сегодняшний день 160 тыс. человек, дай бог, если останется 15-20%, а остальные - это наши потери. Это на горизонте трех месяцев, ни у кого из ювелирных предприятий на сегодняшний день нет никакого запаса прочности", - сказал он.

По его оценкам, к глобальному ухудшению ситуации никто из участников отрасли не был готов. "Запаса выплачивать заработную плату сокращаемым работникам возможности нет, они будут сокращены", - считает Уткин. По его оценкам, объемы продаж уже упали на 50-80%, этот показатель может увеличиться до 90-95%.

Он также отметил, что предлагаемые Минпромторгом полугодовые каникулы по обслуживанию банковских кредитов и отсрочки по выплате НДС не смогут принести значительного позитивного эффекта ювелирной отрасли. "Все предприятия платят налоги из тех поступлений, которые они получают после окончания налогового периода. Сейчас получается, за прошлый год надо заплатить налог на прибыль, но платить его нечем, потому что сейчас нет выручки. Гарантий нет, что появится выручка через какое-то время, поэтому отсрочка уплаты налогов - это отсрочка банкротства, отложенная смерть", - считает он.

В связи с этим он считает необходимым объявить налоговые каникулы как минимум до стабилизации ситуации по всем видам налогов. "Надо помогать абсолютно всем отраслям, пострадали абсолютно все отрасли", - уверен Уткин.