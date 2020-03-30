В Москве задержали автомобиль с наклейкой "Отдел по борьбе с коронавирусом"

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве задержали машину из псевдоотдела по борьбе с COVID-19. Нарушитель ПДД ездил по столице на автомобиле с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ДПС остановили водителя на Есенинском бульваре. 25-летний владелец машины предъявил права, которые числились утраченными. Световые приборы и светопропускаемость стёкол LADA нарушали все установленные требования. По результатам проверки составлены семь постановлений по делам об административных правонарушениях. Говорит Москва