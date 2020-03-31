У главного врача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

17:00 Источник: Интерфакс

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. "У главного врача "Коммунарки" Дениса Проценко диагностирован коронавирус", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

24 марта президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов.

В ходе посещения Путиным больницы, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, были соблюдены все меры безопасности. Президент надел желтый защитный комбинезон и черную маску, однако по "чистой зоне" передвигался в обычном костюме. В одном из боксов Путин пообщался с пациентом и поинтересовался его состоянием. Кроме того, президент пообщался с Проценко.