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Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит от 4 тыс руб - проект

18:50 31.03.2020 Источник: Интерфакс

Штраф за нарушение режима самоизоляции гражданами составит 4 тыс. рублей, при повторном нарушении - 5 тыс. рублей.

Соответствующие нормы содержатся в поправках в КоАП Москвы, которые депутаты намерены принять на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан предлагается штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.

Кроме того, поправками вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановки работы объектов розничной торговли, предприятий общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов. Размер штрафных санкций за такое нарушение составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

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