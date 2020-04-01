Ситуация стабильна и пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден - вице-премьер РФ
08:50 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.
"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях. Как сообщила Абрамченко, ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле", - говорится в сообщении.
По ее словам, распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами. "Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет", - сказала она в ходе оперативного совещания с министерствами и ведомствами по вопросам регулирования потребительского рынка.
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