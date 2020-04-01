Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с РФ и Саудовской Аравией
09:05 01.04.2020 Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией. Об этом президент сообщил во время брифинга в Белом доме, передает Fox News.
«Обе страны это обсуждают, и я присоединюсь к ним в подходящее время, если понадобится», — сказал Трамп.
Он также отметил, что обсуждал вопрос цен с президентом России Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом по отдельности. По его словам, переговоры прошли хорошо, стороны совместно «посмотрят, что можно сделать».
При этом Трамп отметил тяжелую ситуацию на нефтяном рынке и сравнил уровень цен с положением дел в 1950-е. По его словам, это очень плохо отражается на одной из крупнейших отраслей США — нефтяной — и может стоить стране рабочих мест. РБК
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