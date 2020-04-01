"Почта России" в апреле доставит на дом пенсии гражданам, получавшим их в отделениях

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Почта России" в апреле 2020 года из-за эпидемиологической обстановки доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в отделениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки "Почта России" делает все, чтобы россияне могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Лишь 8% получающих пенсии клиентов "Почты России" до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", - отмечают в компании.