Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету - ФМБА
09:20 02.04.2020 Источник: РБК
Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, однако пик распространения инфекции еще не пройден, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — отметил Никифоров, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, пик распространения вируса в России наступит примерно к середине следующей недели. РБК
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