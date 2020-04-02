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НОВОСТИ

Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету - ФМБА

09:20 02.04.2020 Источник: РБК

Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, однако пик распространения инфекции еще не пройден, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — отметил Никифоров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пик распространения вируса в России наступит примерно к середине следующей недели.  РБК

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