Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету - ФМБА

09:20 Источник: РБК

Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, однако пик распространения инфекции еще не пройден, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — отметил Никифоров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пик распространения вируса в России наступит примерно к середине следующей недели. РБК