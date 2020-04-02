Китай занижает статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса - Bloomberg

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Власти Китая скрывают истинный масштаб вспышки коронавируса COVID-19 в своей стране, как по числу смертей, так и по общему числу заболевших, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Анонимные собеседники агентства из администрации США указывают на секретный доклад разведки, представленный в Белый дом на прошлой неделе. Подробности документа не раскрываются. Но по словам чиновников, главный вывод доклада в том, что цифры, которые официально публикует Китай, поддельные. Коммерсантъ