На Братском алюминиевом заводе в этом году начнут строить две новых газоочистных установки

10:10

На Братском алюминиевом заводе готовятся к строительству двух газоочистных установок. Для этого проведены общественные обсуждения, на данный момент проект проходит экологическую и государственную экспертизу.

Газоочистку №32 планируют начать строить в августе, а в октябре приступят к возведению газоочистки №31. Работы завершат в 2021 году. Все новые газоочистки – собственная разработка инженеров компании РУСАЛ, ничем не уступающие более дорогим импортным аналогам по эффективности и надежности. К 2024 году на БрАЗе должно работать 15 новых газоочисток.

"В рамках программы "Чистый воздух" на БрАЗе продолжается экологическая модернизация - строительство новых двухступенчатых газоочистных установок, монтаж автоматической подачи глинозема и установка новых экологичных электролизеров. В результате валовые выбросы БрАЗа к 2024 году снизятся на 20%. На эти цели за 2019-2024 годах компания РУСАЛ направит 10 млрд руб.", - отметил Александр Гавриленко, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности БрАЗа.

Металлурги БрАЗа не только строят новые газоочистные установки, но и модернизируют уже действующие. Сухая газоочистка № 41 – первая на заводе из числа современных. Ее построили в 2000 году в качестве экспериментальной. Оборудование оказалось очень эффективным, оно улавливает до 99,9% веществ. Сейчас проводят комплексную реконструкцию этой установки с использованием современных технологий. Модернизацией полностью занимается подрядчик РУСАЛа - компания "Инжиниринг. Строительство. Обслуживание".

Экологическая модернизация ведется на Братском алюминиевом заводе с 2012 года в рамках собственной программы и с 2019 года в рамках федеральной программы "Чистый воздух". Объем финансирования за 2012-2019 годы составил 8,7 млрд руб. За это время возведено и запущено в работу 8 новых газоочистных установок.