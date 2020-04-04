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МИД РФ получит 500 млн руб на помощь застрявшим за границей гражданам

12:30 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений по коронавирусу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить МИД России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию", - говорится в документе.

Внешнеполитическому ведомству также поручено целевое расходование указанных средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

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