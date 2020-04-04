В воскресенье в Москве будет проведена масштабная дезинфекция общественных пространств
15:45 04.04.2020 Источник: Интерфакс
Специалисты комплекса городского хозяйства во второй раз проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В воскресенье будет проведена масштабная обработка дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - сказал Бирюков журналистам в субботу.
По его словам, обработка проводится с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором, они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекций в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
"В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано около трех с половиной тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что городские службы с особой тщательностью дезинфицируют подъезды жилых домов, в которых зафиксированы случая инфицирования, и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине.
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