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ВОЗ: Данных о том, что домашние питомцы распространяют COVID-19 нет

19:30 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. Сведений о передаче инфекции от животных к человеку на данный момент нет, заявил в субботу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, комментируя сообщения из Китая о том, что около 15% кошек в Ухане, согласно проведенному там исследованию, инфицированы коронавирусом.

"Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) в отдельных случаях заражены этой болезнью", - сказал Язаревич. "Тем не менее на настоящий момент нет свидетельств того, что домашние питомцы распространяют болезнь", - констатировал он.

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