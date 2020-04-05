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Для защиты энергетического сектора Трамп может ввести пошлины на импорт нефти

09:50 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти для защиты энергетического сектора страны.

"Я очень верю в нашу (американскую - прим. ТАСС) энергетическую сферу, мы должны о ней заботиться. Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Я всю жизнь был против ОПЕК, потому что это незаконный картель, монополия, можете назвать другими словами", - добавил Трамп.

Он напомнил, что несколько дней назад провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. По его словам, саудовские власти "считают возможным заключение сделки о [сокращении нефтедобычи] на 10 млн баррелей, а может быть и больше". "Посмотрим, что произойдет", - добавил американский лидер.

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