Власти призывают британцев не загорать в парка, а соблюдать карантин
17:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании призвали население соблюдать карантин, предупредив, что желание принять солнечные ванны не является достаточно веским поводом для того, чтобы выходить на улицу. Время, выбранное для такого заявления, не случайно - на эти выходные выпал самый теплый с прошлого октября выходной в стране, воздух прогрелся до 21 градуса, и многие британцы устремились в парки и на пляжи, чтобы насладиться солнцем и теплом.
"Большинство людей следуют критически важным рекомендациям органов общественного здравоохранения и остаются дома. Но есть небольшое число граждан, которые до сих пор не делают этого, и довольно сложно в это поверить", - заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Скай ньюс" министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок. "Принятие солнечных ванн противоречат правилам, которые были выработаны по важным соображениям общественного здравоохранения", - сказал глава ведомства.
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