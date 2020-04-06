В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заболела тигрица
12:05 06.04.2020 Источник: Газета.Ru
В зоопарке нью-йоркского района Бронкс тигрица заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Общество по охране дикой природы (WCS). Уточняется, что коронавирусом заразилась четырехлетняя малайская тигрица Надя.
«У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они выздоровеют», — говорится в сообщении.
При этом у самца амурского тигра, который живет рядом с Надей, признаков заболевания не было. Кроме того, коронавирус не был выявлен у малайского тигра и двух амурских тигров.
Специалисты считают, что тигрица Надя была заражена работником, который ухаживал за ней и другими животными. Отмечается, что болезнь у человека могла протекать бессимптомно, или на момент работы в зоопарке у него не было явных признаков заражения. Газета.Ru
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