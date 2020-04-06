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НОВОСТИ

В РФ до конца года будет действовать мораторий на штрафы за просрочку услуг ЖКХ - Мишустин

13:00 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - сказал Мишустин.

Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт, добавил премьер. По его словам, "такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года".

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