0
0
0
НОВОСТИ

Власти КЧР отозвали всадников из поездки в Москву

20:00 06.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Карачаево-Черкесской республики отозвали всадников из поездки в Москву. Большой конный переход стартовал 25 марта из Черкесска. В этот день Владимир Путин призвал россиян не выходить из дома из-за COVID-19, поэтому участников заезда прозвали «всадниками Апокалипсиса».

В поход их торжественно отправил и.о. первого замруководителя правительства КЧР Ахмат Семёнов. Его помощница сообщила радиостанции «Говорит Москва», что всадники не доехали до Москвы — их развернули из-за пандемии коронавируса.

«Всадников вернули, сейчас они возвращаются обратно, в Карачаево-Черкесскую республику ещё не доехали. По приезде они изолируются, чувствуют себя нормально».

Власти КЧР приурочили конный поход к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ожидалось, что акция войдёт в «Книгу рекордов России» и прославит карачаевскую породу лошадей. За 25-30 дней всадники собирались преодолеть около 1500 километров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:29 06.04.2020
RT открывает статистику YouTube-просмотров в ответ на обвинения в накрутке
0
91
19:20 06.04.2020
ФАС проверит обоснованность роста цен на лимоны, имбирь и чеснок
0
107
18:40 06.04.2020
В Госдуме усомнились в возможности запретить выселять арендаторов квартир в связи с коронавирусом
0
160
18:00 06.04.2020
В РФ не зафиксировано превышение радиационного фона из-за пожара в районе Чернобыля
0
212
17:32 06.04.2020
Правительство попросили не приглашать на торжества в честь Дня Победы лиц старше 65 лет
0
251
17:12 06.04.2020
Потребительские цены в РФ в марте увеличились на 0,6% по сравнению с февралем
0
256
17:00 06.04.2020
Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии
0
261
16:32 06.04.2020
В РФ продлен мораторий на налоговые проверки
0
272
16:20 06.04.2020
Уже у четверых московских клириков РПЦ обнаружен коронавирус
0
379
16:12 06.04.2020
На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы
0
284

Возврат к списку