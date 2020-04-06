Власти КЧР отозвали всадников из поездки в Москву

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Карачаево-Черкесской республики отозвали всадников из поездки в Москву. Большой конный переход стартовал 25 марта из Черкесска. В этот день Владимир Путин призвал россиян не выходить из дома из-за COVID-19, поэтому участников заезда прозвали «всадниками Апокалипсиса».

В поход их торжественно отправил и.о. первого замруководителя правительства КЧР Ахмат Семёнов. Его помощница сообщила радиостанции «Говорит Москва», что всадники не доехали до Москвы — их развернули из-за пандемии коронавируса.

«Всадников вернули, сейчас они возвращаются обратно, в Карачаево-Черкесскую республику ещё не доехали. По приезде они изолируются, чувствуют себя нормально».

Власти КЧР приурочили конный поход к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ожидалось, что акция войдёт в «Книгу рекордов России» и прославит карачаевскую породу лошадей. За 25-30 дней всадники собирались преодолеть около 1500 километров.