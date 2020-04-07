Россияне из-за самоизоляции начали сбегать от семей в съемные квартиры - СМИ

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россияне начали сбегать от семей на самоизоляцию в съёмные квартиры. Риэлторы увидели динамику роста спроса на аренду в регионах, где введены ограничительные меры из-за коронавируса.

Анализ провели специалисты портала «Мир квартир». Материал поступил в редакцию «Говорит Москва».

С середины марта в базах появляется всё больше объявлений с выгодными условиями для тех, «кто заселяется на длительный период во время самоизоляции». Самые дешёвые квартиры оказались в Челябинске, Омске и Волгограде: стоимость суточного проживания в однокомнатной квартире начинается от 500 рублей. В Москве минимальные ставки на трёхкомнатные квартиры 1800 рублей.

Риэлторы отмечают, что желающие самоизолироваться от семьи объясняют это стеснёнными жилищными условиями, сложностями работать дома, когда там одновременно много людей.