Россияне из-за самоизоляции начали сбегать от семей в съемные квартиры - СМИ
17:12 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россияне начали сбегать от семей на самоизоляцию в съёмные квартиры. Риэлторы увидели динамику роста спроса на аренду в регионах, где введены ограничительные меры из-за коронавируса.
Анализ провели специалисты портала «Мир квартир». Материал поступил в редакцию «Говорит Москва».
С середины марта в базах появляется всё больше объявлений с выгодными условиями для тех, «кто заселяется на длительный период во время самоизоляции». Самые дешёвые квартиры оказались в Челябинске, Омске и Волгограде: стоимость суточного проживания в однокомнатной квартире начинается от 500 рублей. В Москве минимальные ставки на трёхкомнатные квартиры 1800 рублей.
Риэлторы отмечают, что желающие самоизолироваться от семьи объясняют это стеснёнными жилищными условиями, сложностями работать дома, когда там одновременно много людей.
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