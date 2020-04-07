В ВС РФ организованы масштабные лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию
21:20 07.04.2020 Источник: Интерфакс
В Вооружённых силах РФ организованы масштабные лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию личного состава, сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов.
"Исследования проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Сергиевом Посаде на базе Государственного научно-исследовательского испытательного центра военной медицины, 48-го ЦНИИ РХБЗ и 9-го лечебно-диагностического центра, а также в 85 субъектах Российской Федерации на базе учреждений Роспотребнадзора", - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу на селекторном совещании во вторник.
По его словам, "уже проведено почти пять с половиной тысяч исследований".
"В целях расширения возможностей военно-медицинских организаций по лабораторному выявлению коронавируса у личного состава организована закупка 16 комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР-исследований, экспресс-тестов для обеспечения призыва молодого пополнения, мобильных диагностических комплексов для воинских частей, дислоцированных за рубежом, а также в труднодоступных и удаленных районах", - сказал Иванов.
Он доложил, что "организовано более 5 тысяч постов бесконтактной термометрии личного состава".
"В военных округах, на Северном флоте созданы обсервационные центры для изоляции и медицинского наблюдения за контактными лицами", - сказал Иванов.
По его оценке, "в результате проводимых организационных и профилактических мероприятий в Вооружённых силах санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остается благополучной".
"При этом общая заболеваемость военнослужащих, в том числе по болезням органов дыхания и пневмонии, неуклонно снижается", - отметил Иванов.
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