0
0
1
НОВОСТИ

В 2019 году в России за госизмену и шпионаж были осуждены 11 человек

18:00 08.04.2020 Источник: Интерфакс

За 2019 год российские суды приговорили 11 человек за государственную измену и шпионаж, всем осужденным было назначено наказание в виде лишение свободы, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде России.

Так, согласно данным Судебного департамента, за 2019 год восемь человек в России были осуждены за государственную измену (ст. 275 УК РФ), трое - за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Пятерым осужденным за госизмену, предусматривающую наказание от 12 до 20 лет колонии, было назначено от пяти до восьми лет лишения свободы, одному - в пределах восьми-десяти лет, еще двоим - от 10 от 15 лет, следует из статистики.

За шпионаж, за который предусмотрено аналогичное максимальное наказание, два человека были осуждены на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, один получил наказание в промежутке между 10 и 15 годами.

Оправданных по обвинению в госизмене и шпионаже в России в прошлом году не было.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:57 08.04.2020
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
0
6
17:32 08.04.2020
Водоканалы попросили премьера поддержать отрасль ввиду риска неплатежей
0
42
17:12 08.04.2020
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко в связи с назначениями судей
0
106
17:00 08.04.2020
Регионы смогут при необходимости досрочно закончить учебный год для 1-8 классов
0
115
16:32 08.04.2020
Путин призвал россиян "непременно выдержать" самоизоляцию
0
165
16:16 08.04.2020
Путин поручил выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в семье безработных
0
176
16:01 08.04.2020
Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату - Путин
0
177
15:35 08.04.2020
В Пакистане в результате взрыва погибли несколько лидеров «Талибана»
0
230
15:32 08.04.2020
Организаторы "Бессмертного полка" призвали воздержаться от проведения акции 9 мая
0
225
15:12 08.04.2020
Идею привлечь к полевым работам учащихся вузов раскритиковали в студенческом союзе
0
226

Возврат к списку