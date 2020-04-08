В 2019 году в России за госизмену и шпионаж были осуждены 11 человек
18:00 08.04.2020 Источник: Интерфакс
За 2019 год российские суды приговорили 11 человек за государственную измену и шпионаж, всем осужденным было назначено наказание в виде лишение свободы, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде России.
Так, согласно данным Судебного департамента, за 2019 год восемь человек в России были осуждены за государственную измену (ст. 275 УК РФ), трое - за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Пятерым осужденным за госизмену, предусматривающую наказание от 12 до 20 лет колонии, было назначено от пяти до восьми лет лишения свободы, одному - в пределах восьми-десяти лет, еще двоим - от 10 от 15 лет, следует из статистики.
За шпионаж, за который предусмотрено аналогичное максимальное наказание, два человека были осуждены на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, один получил наказание в промежутке между 10 и 15 годами.
Оправданных по обвинению в госизмене и шпионаже в России в прошлом году не было.
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