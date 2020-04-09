МИД Кубы обвинил США в попытке монополизировать ресурсы космоса
08:10 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США намерены незаконно присвоить доступ к ресурсам космоса и ограничить его для других государств. Об этом в среду говорится в сообщении министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи, касающемся распоряжения президента США Дональда Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов.
"США стремятся монополизировать ресурсы космоса. Указ нацелен на легализацию использования Луны и небесных тел [со стороны США] и ограничение законного права всех государств на доступ к космическому пространству на равных условиях и без дискриминации. Космос - достояние всего человечества", - написал дипломат в "Твиттере".
Президент США подписал 6 апреля исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.
Согласно этой резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.
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