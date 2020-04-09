Авиарейс за россиянами застрявшими в Сеуле перенесен на пятницу

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейс в Сеул из Хабаровска за жителями дальневосточных регионов, которые не смогли вернуться на родину из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, состоится в пятницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

С 31 марта 2020 года перевозчик постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск. Вопрос выдачи разрешения на осуществление такого рейса находится вне зоны ее компетенции, подчеркивается в релизе. Этим занимаются уполномоченные государственные органы.

Среди остающихся в Сеуле туристов только 24 человека из Хабаровского края, остальные - жители других регионов. По прилете в Хабаровск они будут находиться на карантине.

Сообщалось, что в Сеуле находятся более 170 человек, среди которых жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Запланированный на вторник рейс для их вывоза был отменен, в среду он вновь был отложен. Со ссылкой на министра транспорта Сахалинской области Валерия Спиченко сообщалось, что рейс из Хабаровска состоится в четверг. Также сообщалось о рейсе из Владивостока до Сеула.

"Только сегодня утром краевой Минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь это регистрация всех пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них 10 детей и 1 младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра", - сказал представитель пресс-службы.