Авиарейс за россиянами застрявшими в Сеуле перенесен на пятницу
08:50 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейс в Сеул из Хабаровска за жителями дальневосточных регионов, которые не смогли вернуться на родину из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, состоится в пятницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
С 31 марта 2020 года перевозчик постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск. Вопрос выдачи разрешения на осуществление такого рейса находится вне зоны ее компетенции, подчеркивается в релизе. Этим занимаются уполномоченные государственные органы.
Среди остающихся в Сеуле туристов только 24 человека из Хабаровского края, остальные - жители других регионов. По прилете в Хабаровск они будут находиться на карантине.
Сообщалось, что в Сеуле находятся более 170 человек, среди которых жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Запланированный на вторник рейс для их вывоза был отменен, в среду он вновь был отложен. Со ссылкой на министра транспорта Сахалинской области Валерия Спиченко сообщалось, что рейс из Хабаровска состоится в четверг. Также сообщалось о рейсе из Владивостока до Сеула.
"Только сегодня утром краевой Минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь это регистрация всех пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них 10 детей и 1 младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра", - сказал представитель пресс-службы.
НОВОСТИ
- 09:20 09.04.2020
- Мишустин заявил о серьезном недополучении доходов в бюджет из-за коронавируса
- 09:05 09.04.2020
- Выявлен препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
- 09:00 09.04.2020
- Количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 1,5 млн
- 08:30 09.04.2020
- В Чесапикском заливе обнаружено тело правнука американского сенатора Роберта Кеннеди - СМИ
- 08:10 09.04.2020
- МИД Кубы обвинил США в попытке монополизировать ресурсы космоса
- 07:50 09.04.2020
- Глава МИД Великобритании, заменяющий премьер-министра, намерен продлить карантин - "Гардиан"
- 07:40 09.04.2020
- Сокрытие информации о коронавирусе угрожает жизням людей и должно наказываться - Помпео
- 07:30 09.04.2020
- США не готовы ограничивать добычу нефти и планируют добиваться стабилизации на рынках пошлинами - СМИ
- 22:40 08.04.2020
- Италия из-за пандемии вводит запрет на прием судов с нелегалами в своих портах
- 22:00 08.04.2020
- Шойгу просит Бастрыкина привлечь к ответу сносивших мемориалы советским воинам за рубежом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать