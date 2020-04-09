Пасхальные католические и лютеранские богослужения в Москве пройдут без прихожан

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католики и лютеране Москвы не смогут присутствовать на пасхальных богослужениях 12 апреля - службы проведут без прихожан в целях профилактики распространения коронавируса. Для них будут организованы онлайн-трансляции во всех основных соборах, в том числе кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

"Пасхальная служба пройдет в нашем соборе без прихожан. Для того, чтобы вознести молитву вместе с нами, для них будет организована прямая трансляция на нашем сайте. Просим всех оставаться дома в эти непростые дни", - сказал дежурный собора ТАСС.

Как отметил глава администрации Евангелическо- лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер, для прихожан будут организованы трансляции и других богослужений Страстной недели. По его словам, в храмах будут находиться небольшие группы, которые организуют трансляции, и сами служители, прихожанам же "рекомендовали оставаться дома не только на этой неделе, но и на предыдущих".

"Мы не оставляем наших прихожан одних, мы проводим на Страстной неделе богослужения в Чистый четверг, Страстную пятницу, Предпасхальную вечерю и саму Пасху, мы организуем онлайн-трансляции наших богослужений на Youtube-каналах и социальных сетях, пытаемся сделать так, чтобы у максимального большего количества людей был доступ к интернету, особенно у пожилых, чтобы они могли следить и участвовать в богослужениях удаленно. Мы также рассылаем порядки богослужений, молитвы, чтобы у каждого, кто бы где ни находился, была возможность как можно более полно участвовать в пасхальных богослужениях", - сказал он ТАСС.

В свою очередь, канцлер курии католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский рассказал ТАСС, что ее приходам настоятельно рекомендуется придерживаться предписаний местных властей. "В Москве и Санкт-Петербурге пасхальные богослужения будут проходить без народа, они будут транслироваться онлайн. В частности, архиепископ Пецци будет транслировать богослужение из кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве онлайн. Верующие также призваны соединяться в молитве дома, также они самостоятельно будут благословлять пасхальные блюда", - отметил он.

По его словам, особых рекомендаций о посещении кладбищ в дни празднования Пасхи архиепархия не издавала. "У католиков особый день поминовения усопших - это 2 ноября. На Пасху у нас такой традиции просто нет, поэтому никаких особых указаний мы здесь в этой связи не даем", - сказал священник.