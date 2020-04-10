Россию попросили предоставить аппараты ИВЛ более 30 стран

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более 30 стран попросили Россию предоставить аппараты ИВЛ. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки. У нас есть всё для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и других сложных медицинских приборов», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Какие именно страны обратились к России за помощью, не уточняется. Говорит Москва