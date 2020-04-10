Количество больных пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс - Ракова
13:03 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией, нагрузка на больницы и скорую увеличилась. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, - пишет Агентство городских новостей "Москва".
«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», - сказала Анастасия Ракова.
По ее словам, всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом.
По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти, добавила вице-мэр.
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