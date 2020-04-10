Каждый четвертый россиянин отдыхает и ничем не занимается в самоизоляции - опрос
15:32 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практически каждый четвертый россиянин (23%) отдыхает в период самоизоляции из-за коронавируса, не занимаясь больше ничем. Большинству граждан не хватает прогулок по городу и встреч с друзьями и родными, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.
"Время самоизоляции люди используют по-разному. Почти каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь больше ничем. Таких больше среди 18-24-летних (студенты) и людей старше 55 лет. Каждый третий уделяет время самообразованию. Каждый четвертый занят своим домом, ремонтом или генеральной уборкой", - говорится в материалах исследования.
При этом 29% опрошенных находятся на удаленной работе. "Вирус заморозил многие отрасли экономики. Удаленно работает только каждый третий в мегаполисах и каждый четвертый в городах с населением меньше 500 тыс. человек. В Москве этот показатель составляет 31%, в Санкт-Петербурге - 30%", - сообщается в материале.
Больше всего россиянам не хватает прогулок по городу (49%), возможности видеться с друзьями и близкими (47%) и живого общения (29%). О нехватке возможности сходить в развлекательные центры и кино заявили 23% респондентов. Каждому пятому не хватает походов в магазины, 19% - работы в коллективе. Походов в парикмахерские, салоны красоты и на массаж не хватает 16% опрошенным, в кафе и рестораны - 11%, на учебу и образовательные курсы - 6%.
Около 12% опрошенных находятся в самоизоляции в одиночестве. "Среди людей старше 55 лет таких уже четверть, - отмечают авторы исследования. - Из них половина указала, что им больше всего не хватает живого общения".
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