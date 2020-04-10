0
0
46
НОВОСТИ

Каждый четвертый россиянин отдыхает и ничем не занимается в самоизоляции - опрос

15:32 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически каждый четвертый россиянин (23%) отдыхает в период самоизоляции из-за коронавируса, не занимаясь больше ничем. Большинству граждан не хватает прогулок по городу и встреч с друзьями и родными, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

"Время самоизоляции люди используют по-разному. Почти каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь больше ничем. Таких больше среди 18-24-летних (студенты) и людей старше 55 лет. Каждый третий уделяет время самообразованию. Каждый четвертый занят своим домом, ремонтом или генеральной уборкой", - говорится в материалах исследования.

При этом 29% опрошенных находятся на удаленной работе. "Вирус заморозил многие отрасли экономики. Удаленно работает только каждый третий в мегаполисах и каждый четвертый в городах с населением меньше 500 тыс. человек. В Москве этот показатель составляет 31%, в Санкт-Петербурге - 30%", - сообщается в материале.

Больше всего россиянам не хватает прогулок по городу (49%), возможности видеться с друзьями и близкими (47%) и живого общения (29%). О нехватке возможности сходить в развлекательные центры и кино заявили 23% респондентов. Каждому пятому не хватает походов в магазины, 19% - работы в коллективе. Походов в парикмахерские, салоны красоты и на массаж не хватает 16% опрошенным, в кафе и рестораны - 11%, на учебу и образовательные курсы - 6%.

Около 12% опрошенных находятся в самоизоляции в одиночестве. "Среди людей старше 55 лет таких уже четверть, - отмечают авторы исследования. - Из них половина указала, что им больше всего не хватает живого общения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:35 10.04.2020
Московский кредитный банк меняет тарифы для клиентов из пострадавших от коронавируса отраслей
0
45
15:30 10.04.2020
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
0
58
15:12 10.04.2020
МВФ и ВБ получили многочисленные запросы о финпомощи - WSJ
0
90
15:00 10.04.2020
Лидерство России по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить - Путин
0
119
14:32 10.04.2020
Духовенство РПЦ будет призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху
0
145
14:12 10.04.2020
Дома лечатся около 3 тысяч москвичей с коронавирусом
0
187
14:00 10.04.2020
Депутат ГД предложил дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
0
173
13:50 10.04.2020
Сервис ипотечных кредитов Сбербанка "ДомКлик" переживает наплыв клиентов
0
181
13:32 10.04.2020
В Москве уже 350 человек вылечились от коронавируса
0
198
13:20 10.04.2020
В Испании за сутки от коронавируса умерли 605 человек, это минимум с 24 марта
0
210

Возврат к списку