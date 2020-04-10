Московский кредитный банк меняет тарифы для клиентов из пострадавших от коронавируса отраслей

15:35

Московский кредитный банк (МКБ), чтобы поддержать своих клиентов из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, меняет тарифы обслуживания малого и среднего бизнеса. До 30 июня банк отменяет абонентскую плату за пакет услуг «Стартовый», на 50% снижает размер абонентской платы за пакет услуг «Оптимальный». Кроме того, до конца июня банк не будет взимать плату за обслуживание счетов и системы «Ваш банк онлайн».

МКБ призывает предпринимателей использовать дистанционные каналы обслуживания. Открыть счет в банке можно без визита в офис – документы собираются дистанционно, сотрудник МКБ приезжает только для визирования договора. Через систему «Ваш банк онлайн» клиентам доступны расходные операции по счету (переводы в рублях и иностранной валюте, конверсионные операции, размещение депозитов, доставка наличных), документооборот по валютному контролю.

Также без посещения офиса действующие клиенты банка могут открывать и закрывать дополнительные счета, оформлять заявки на кредитные транши, получение экспресс-кредита, совершать операции с корпоративными картами (установление лимитов, перевыпуск).

Банк предлагает также специальные условия при закупке онлайн-касс. МКБ предлагает эту услугу «под ключ» с регистрацией касс в Федеральной налоговой службе, настройкой и подключением.