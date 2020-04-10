Правительство повысило лимит для ипотечных каникул
16:12 10.04.2020 Источник: РБК
Правительство повысило размер ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Для Москвы предельный размер составит 4,5 млн руб., а для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб. РБК
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