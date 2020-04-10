0
0
125
НОВОСТИ

Правительство повысило лимит для ипотечных каникул

16:12 10.04.2020 Источник: РБК

Правительство повысило размер ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для Москвы предельный размер составит 4,5 млн руб., а для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 10.04.2020
На борту французского авианосца "Шарль де Голль" зафиксирована вспышка коронавируса
0
29
17:00 10.04.2020
Уступки РФ по сокращению нефтедобычи это не проигрыш, выиграла мировая экономика - Песков
0
57
16:32 10.04.2020
Мексика сократит добычу нефти
0
102
16:00 10.04.2020
Сроков окончания пандемии коронавируса никто назвать не сможет - Попова
0
170
15:35 10.04.2020
Московский кредитный банк меняет тарифы для клиентов из пострадавших от коронавируса отраслей
0
162
15:32 10.04.2020
Каждый четвертый россиянин отдыхает и ничем не занимается в самоизоляции - опрос
0
193
15:30 10.04.2020
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
0
176
15:12 10.04.2020
МВФ и ВБ получили многочисленные запросы о финпомощи - WSJ
0
195
15:00 10.04.2020
Лидерство России по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить - Путин
0
217
14:32 10.04.2020
Духовенство РПЦ будет призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху
0
229

Возврат к списку