Правительство повысило лимит для ипотечных каникул

16:12 Источник: РБК

Правительство повысило размер ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для Москвы предельный размер составит 4,5 млн руб., а для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб. РБК