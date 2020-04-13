Цена нефти Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже $31 за баррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне падает на 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 30,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:07 мск.

Нефть WTI также демонстрирует отрицательную динамику и торгуется на уровне 22,61 доллара за баррель (-0,7%).