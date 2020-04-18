Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тысячу
20:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Число заразившихся коронавирусом на французском авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тысячу. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на представителей Министерства вооруженных сил Франции. Всего на борту 1 760 моряков. В настоящее время более 20 из них госпитализированы. Один помещен в реанимацию. У половины заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Сейчас моряки с авианосца и кораблей сопровождения находятся на карантине в казармах в Тулоне и в Бресте. По последним данным, общее количество умерших после заражения коронавирусом во Франции превышает 18,5 тысяч. Эхо Москвы
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