Из-за пандемии французские железные дороги потеряли порядка 3 млрд евро - СМИ

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убытки Национального общества железных дорог (SNCF) Франции от введенных из-за пандемии ограничений на передвижение по стране составят порядка 3 млрд евро. Об этом в пятницу сообщила газета "Эко".

По ее сведениям, в марте железнодорожная компания Франции лишилась 700 млн евро прибыли, в апреле - около 1,4 млрд евро. "Первые дни мая и до 11 числа потери будут примерно такими же", - указывает издание. По данным "Эко", с середины марта во Франции ежедневно ходят только 7% высокоскоростных поездов TGV и 20% региональных электричек TER.

"В целом, по нашей информации, санитарный кризис во Франции приведет к потере дохода в 3 млрд евро для этого предприятия", - подчеркивает газета. При этом, согласно ее информации, эта сумма не учитывает убыток, который может понести компания после снятия введенных ограничений.