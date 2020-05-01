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Индия: Режим строгой изоляции из-за коронавируса продлен еще на две недели

17:15 01.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий в Индии режим строгой изоляции граждан, введенный в связи с пандемией коронавируса, который должен был закончиться 3 мая, продлен еще на две недели. Об этом сообщило в пятницу МВД страны в распространенном здесь заявлении.

МВД отмечает, что новый срок локдауна будет отсчитываться с 4 мая. Индия будет разделена на три зоны - красную, зеленую и оранжевую - на основе рисков заражения коронавирусом в разных регионах страны. Районы, вошедшие в красную зону, останутся изолированными, в "зеленых" и "оранжевых" районах будут разрешены значительные послабления режима, отмечает МВД.

При этом ряд ограничений останется для всей страны, пассажирские авиарейсы, проезд пассажиров по железной дороге, свободное движение автотранспорта между штатами останутся закрытыми и будут допускаться только по разрешению МВД с определенными целями.

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