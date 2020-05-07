В "Крокус Экспо" с 12 мая начнет работать "ковидный стационар" на более чем тысячу коек
15:22 07.05.2020 Источник: НГ-Online
|Фото Антона Чернова
"В Подмосковье до сих пор высокий уровень госпитализации. Наша ключевая задача - найти койки для каждого, кому они необходимы. При федеральной поддержке в "Крокусе" мы буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя и реанимацию, и ИВЛ, и санузлы. Спасибо президенту ГК Crocus Group Аразу Агаларову - вся организационная часть была на нем, - сказал Андрей Воробьёв. - Открываем такой же госпиталь и в "Патриоте".
В госпитале будет располагаться более 1 тыс. коек, в том числе 120 реанимационных. Стационар полностью герметизирован, инфекционные палаты уникальны - рассчитаны максимум на 4 человек, в них установлены функциональные кровати, телевизоры, индивидуальные тумбочки. На каждые 2 палаты - санузел с душевой, умывальником и кулером.
Госпиталь оснащается необходимым медицинским оборудованием - аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, ДЕЗ-камерами. Здесь также будет функционировать лаборатория для проведения экспресс-анализов.
"Штатная численность этого госпиталя - порядка 300 врачей, 700 медсестер. У нас идет поэтапный набор. В ближайшее время планируем привлечь медицинских сотрудников с других больниц Московской области", - сказал главврач 1-й Красногорской горбольницы Константин Соболев.
Для работы в стационаре в "Крокусе" привлечены медработники из других регионов. Все они проходят специальную переподготовку. Часть медперсонала будет размещена в отеле "Аквариум", который находится в здании "Крокус Экспо". Медики обеспечены бесплатным 3-разовым питанием. "Я сам решил приехать сюда на помощь. Мы - одна большая страна и должны помогать друг другу", - сказал Дмитрий Кононов, приехавший из Красноярска.
В Подмосковье организовано около 12 тыс. коек для пациентов с COVID-19. К 25 мая в регионе будет развернуто уже свыше 18 тыс. коек, из которых почти половина с кислородом и более 900 - с ИВЛ.
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