Власти ФРГ опасаются, что через WhatsApp передает данные о пользователе хозяевам софта
19:50 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег федеральных чиновников от использования мессенджера WhatsApp. Об этом в воскресенье сообщила газета "Хандельсблат" со ссылкой на письмо Кельбера, разосланное во все федеральные министерства.
Кельбер предупредил чиновников, что "через отправку сообщений WhatsApp получает медиаданные".
Как передает издание, в письме уполномоченного говорится, что эти данные могут передаваться компании Facebook, владеющей мессенджером. К уязвимым данным относятся IP-адреса, информация о местоположении пользователя, смартфоне и его операционной системе, а также дата и время отправки сообщения. На основе этих данных можно составить профиль пользователя, который может включать информацию о его хобби, профессии, финансовом положении, предпочтениях и даже состоянии здоровья.
"В связи с этим я рекомендую, чтобы использование WhatsApp федеральными властями было исключено", - отметил в письме Кельбер.
НОВОСТИ
- 19:25 17.05.2020
- Глава ФРС США сделал прогноз по восстановлению американской экономики
- 19:04 17.05.2020
- В Кремле сказали, когда можно будет провести голосование по Конституции - СМИ
- 18:00 17.05.2020
- В Нижегородской области в лесу прохожие нашли партию брошенных медикаментов
- 17:30 17.05.2020
- Новое правительство Израиля утверждено Кнессетом
- 17:15 17.05.2020
- Андрей Воробьев: С 18 мая в Подмосковье начнут работу промышленные предприятия, строительство и объекты ЖКХ
- 16:27 17.05.2020
- Космоплан военного назначения X-37B в шестой раз отправлен на орбиту
- 14:00 17.05.2020
- Попова: Мы остановили рост COVID-19 в России на сегодняшний день
- 13:10 17.05.2020
- Экзамены в 2020 году в российских ВУЗах пройдут дистанционно - Минобрнауки
- 12:25 17.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 17 мая
- 12:03 17.05.2020
- Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать