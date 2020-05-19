Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
11:05 19.05.2020 Источник: РБК
В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заметили аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такую статистику за прошедший квартал дает МВД.
Годом ранее к апрелю российское гражданство было предоставлено 63,2 тыс. человек. Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, сообщили в FinExpertiza.
Основная часть людей, получивших российское гражданство, — граждане Украины. За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года их доля среди получателей российских паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.
Вторая по численности группа — уроженцы Казахстана (12,9%), далее следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%), Узбекистан (6,3%), Молдова (4,8%), Азербайджан (3,4%), Киргизия (2,7%), затем группа лиц без гражданства (2,4%). Замыкают десятку граждане Белоруссии (1,3%).
В 2019 году произошел резкий прирост получения российского гражданства среди выходцев из Украины — их доля увеличилась сразу в два раза, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% — российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины. Этот скачок связан с тем, что летом прошлого года российское МВД начало массово предоставлять гражданство людям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. РБК
НОВОСТИ
- 12:20 19.05.2020
- В РФ разработают правовые нормы для использования судов без экипажа
- 12:05 19.05.2020
- Исследование установило самые популярные сферы услуг на самоизоляции
- 12:00 19.05.2020
- Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей - указ Путина
- 11:40 19.05.2020
- НАТО приветствует урегулирование политического кризиса в Кабуле
- 11:32 19.05.2020
- Уволенный генинспектор Госдепа расследовал продажу оружия Саудовской Аравии
- 11:31 19.05.2020
- Сергунина: Около 850 000 человек посмотрели онлайн-события "Ночи в музее"
- 11:20 19.05.2020
- В России выздоровел уже каждый четвертый пациент с коронавирусом - данные оперштаба
- 11:00 19.05.2020
- Число новых случаев заражения коронавирусом в России ниже 10 тыс. четыре дня подряд
- 10:32 19.05.2020
- Трамп удивился отказу генпрокурора США завести уголовное дело против Обамы и Байдена
- 10:20 19.05.2020
- Отказ Швеции от карантина аналитики посчитали бесполезным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать