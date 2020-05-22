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Стратегическая задача в случае военной агрессии - нанести неприемлемый урон противнику, считает Лукашенко

12:32 22.05.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что стратегическая задача республики в сфере обороны в случае военной агрессии против нее состоит в том, чтобы нанести неприемлемый урон противнику.

"Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг (в случае военной агрессии, - "ИФ"), - нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай Бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно", - сказал Лукашенко в ходе ознакомления с разработками зенитного ракетного вооружения и испытательной и производственной базой "ОКБ ТСП" (Мачулищи) в пятницу. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие", - считает президент.

"В этом направлении мы развиваем свои Вооруженные силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", - заявил Лукашенко.

Президент добавил, что не сбрасывает со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. "Мы это все показали на параде", - сказал глава государства.

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