Банки одобрили кредиты на 33 млрд руб для системообразующих компаний

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки, по данным на 22 мая, одобрили кредиты на 33 млрд рублей для 32 системообразующих предприятий. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"По данным на 22 мая, эти средства смогли получить 32 системообразующих предприятия, на которых заняты 859 тыс. работников. Средняя ставка по кредитам составила 3,57%, средний размер кредита - около 1 млрд рублей", - уточняется в сообщении.