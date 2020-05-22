Эксперт: Объем высокотехнологичной онкопомощи в период пандемии возрос на треть

22:17

Несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжают оказывать все необходимые онкобольным услуги, более того, объем оказания высотехнологичной помощи увеличился на треть.

По словам директора Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, главного внештатного специалиста-онколога столичного Департамента здравоохранения Москвы Игоря Хатькова, все городские онкобольницы принимают пациентов, проводят операции, лучевую и химиотерапию. "Весь объем медицинской помощи в таких учреждениях был сохранен, - говорит врач. - Важно было и обеспечить доступность пациентам и лекарственного обеспечения. Пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организовано проведение гормонотерапии на дому. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение, не выходя из дома. Во всех клиниках соблюдены противоэпидимические правила, обеспечено плановое противоопухолевое лечение в амбулаторных и стационарных условиях при соблюдении минимизации контактов пациентов внутри стационаров".

По словам Хатькова, объёмы оказания высокотехнологичной онкопомощи даже в условиях пандемии по сравнению с апрелем 2019 года увеличены на 30%, в частности, количество операций по некоторым направлением возросло.