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Ограничения на посещение храмов могут быть ослаблены поэтапно - СМИ

09:50 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постепенное снятие ограничений на посещение храмов и проведение богослужений может происходить во время обозначенных Роспотребнадзором этапов отмены предпринятых против распространения коронавирусной инфекции мер. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Русской православной церкви (РПЦ).

"Роспотребнадзор обозначил три этапа постепенного снятия введенных ограничений. Представляется, что на каждом из этих этапов могут постепенно сниматься и ограничения по посещению храмов и проведению богослужений. Рабочая группа при патриархе находится в диалоге с Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.

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