Рестрораторы обратились к властям с просьбой изменить рекомендации по выходу из каратнина
14:10 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ассоциация рестораторов и отельеров (ФРиО) предложила внести изменения в рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений с общепита. Предложение содержится в письме в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Прошу поддержать внесение изменений в Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, принятые Роспотребнадзором, с учетом направленных предложений", - говорится в письме, подписанном президентом федерации Игорем Бухаровым.
В документе предлагается провести снятие ограничений в три этапа. На первом - разрешить только доставку и работу на вынос. На втором - открыть кафе площадью до 200 метров с условием использования половины посадочных мест, а также летних веранд с соблюдением дистанции в 1 метр между столами. Меры противоэпидемической безопасности, предписанные Роспотребнадзором в это время отельеры предложили смягчить: разрешить семейные праздники количеством не более 20 человек в отдельных залах, влажную уборку и проветривание проводить по мере необходимости, а обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп проводить только в холодном цехе и на участке порционирования блюд. Также в числе предложений указана дистанция между столами и "входной фильтр" с измерением температуры сотрудников в начале дня.
На третьем этапе предлагается разрешить работу всех предприятий общепита при соблюдении уже действующих нормативных требований, добавив возможность проведения массовых мероприятий количеством до 100 человек.
НОВОСТИ
- 15:02 23.05.2020
- В посольстве России в Кабуле появились на свет два птенца-павлина
- 14:55 23.05.2020
- Рябков: Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет
- 14:44 23.05.2020
- Полиция ведет переговоры с человеком, захватившем заложников в отделении Альфа-Банка в Москве
- 14:32 23.05.2020
- В отделении Альфа-Банка в Москве произошел захват заложников - СМИ
- 13:40 23.05.2020
- На выплаты семьям с детьми правительство выделило порядка 222 млрд руб
- 12:49 23.05.2020
- По мнению Вашингтона, Пекин препятствует полетам американских авиакомпаний в КНР
- 12:20 23.05.2020
- Посол США в Берлине указал главе МИД Германии, как надо реагировать на выход из ДОН
- 12:02 23.05.2020
- Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
- 11:30 23.05.2020
- Если человек снова заболел COVID-19, то его просто не долечили ранее - академик Гинцбург
- 11:10 23.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 23 мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать