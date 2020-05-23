Рестрораторы обратились к властям с просьбой изменить рекомендации по выходу из каратнина

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассоциация рестораторов и отельеров (ФРиО) предложила внести изменения в рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений с общепита. Предложение содержится в письме в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу поддержать внесение изменений в Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, принятые Роспотребнадзором, с учетом направленных предложений", - говорится в письме, подписанном президентом федерации Игорем Бухаровым.

В документе предлагается провести снятие ограничений в три этапа. На первом - разрешить только доставку и работу на вынос. На втором - открыть кафе площадью до 200 метров с условием использования половины посадочных мест, а также летних веранд с соблюдением дистанции в 1 метр между столами. Меры противоэпидемической безопасности, предписанные Роспотребнадзором в это время отельеры предложили смягчить: разрешить семейные праздники количеством не более 20 человек в отдельных залах, влажную уборку и проветривание проводить по мере необходимости, а обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп проводить только в холодном цехе и на участке порционирования блюд. Также в числе предложений указана дистанция между столами и "входной фильтр" с измерением температуры сотрудников в начале дня.

На третьем этапе предлагается разрешить работу всех предприятий общепита при соблюдении уже действующих нормативных требований, добавив возможность проведения массовых мероприятий количеством до 100 человек.