В отделении Альфа-Банка в Москве произошел захват заложников - СМИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении Альфа-банка, расположенном в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет об отделении Альфа-банка на Земляном Валу.

По его словам, заявитель сообщил в полицию, что неизвестный угрожает взорвать банк, на место происшествия выехали все экстренные службы города.