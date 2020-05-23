В отделении Альфа-Банка в Москве произошел захват заложников - СМИ
14:32 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении Альфа-банка, расположенном в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет об отделении Альфа-банка на Земляном Валу.
По его словам, заявитель сообщил в полицию, что неизвестный угрожает взорвать банк, на место происшествия выехали все экстренные службы города.
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