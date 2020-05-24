Власти советуют французам провести летние отпуска на местных курортах

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Франции рекомендует своим гражданам рассмотреть варианты летнего отдыха внутри страны в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявила в воскресенье министр экологического перехода Элизабет Борн в эфире радиостанции "Франс энтер".

"Мы не приглашаем французов бронировать отпуск за границей. В этом году идея состоит в том, чтобы провести каникулы во Франции", - сказала она, комментируя намерение властей Италии и Испании открыть границы в ближайшие недели.

Министр, чье ведомство в нынешнем кабмине Франции отвечает среди прочего за вопросы транспорта, подчеркнула, что "каждый, кто планирует отдохнуть летом, уже может начать бронировать поездки". "О новых правилах, которые будут действовать в этой части, мы объявим на следующей неделе", - сказала она. "На данный момент мы говорим о том, что можно бронировать каникулы на июль и август. Что касается июня, то по этому месяцу мы проясним ситуацию в течение недели", - добавила Борн.

2 июня во Франции должен начаться второй этап снятия ограничений, которые были введены властями в середине марта из-за распространения коронавируса. Детали этого этапа, как отметила Борн, правительство сообщит в ближайшие дни.