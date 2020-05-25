Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки планируют снизить с 20% до 15%
12:00 25.05.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ планирует снизить требования к первоначальному взносу заемщика в рамках госпрограмм льготной ипотеки с 20% до 15%, следует из проекта постановления правительства.
Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и о программе льготной ипотеки под 6,5% для широкого круга граждан, запущенной в апреле.
Как сообщалось, в конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием маткапитала. Срок исполнения поручения был обозначен до 20 мая.
Право получить ипотеку под 6% имеют семьи, где второй или третий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
НОВОСТИ
- 13:05 25.05.2020
- Лев Пономарев подал иск к ФСИН
- 13:00 25.05.2020
- В Японии полностью отменен объявленный из-за коронавируса режим ЧС - премьер
- 12:32 25.05.2020
- В Швеции запущена первая сеть 5G
- 12:20 25.05.2020
- Россия не допустит приватизации Луны - Рогозин
- 12:15 25.05.2020
- В НАТО хотят привлечь пчел к поиску мин
- 12:05 25.05.2020
- Антитела нашли у ученых из центра им. Гамалеи, проверивших на себе вакцину от коронавируса
- 11:32 25.05.2020
- Депутат предложил изменить правила регистрации сайтов
- 11:20 25.05.2020
- Может быть понижен возраст начисления надбавки к пенсии
- 11:05 25.05.2020
- Палестина больше не считает США посредником в палестино- израильском урегулировании - посол
- 11:00 25.05.2020
- В России десятый день подряд выявляют не более 10 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать