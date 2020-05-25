Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки планируют снизить с 20% до 15%

12:00 Источник: Интерфакс

Правительство РФ планирует снизить требования к первоначальному взносу заемщика в рамках госпрограмм льготной ипотеки с 20% до 15%, следует из проекта постановления правительства.

Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и о программе льготной ипотеки под 6,5% для широкого круга граждан, запущенной в апреле.

Как сообщалось, в конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием маткапитала. Срок исполнения поручения был обозначен до 20 мая.

Право получить ипотеку под 6% имеют семьи, где второй или третий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.