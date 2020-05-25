0
0
78
НОВОСТИ

В Швеции запущена первая сеть 5G

12:32 25.05.2020 Источник: Эхо Москвы

В Швеции запущена первая сеть мобильной связи пятого поколения. Накануне это сделал оператор Теле 2, сегодня должны запустить свои сети еще две компании — Telia и Ericsson. Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1 Гб/с, что почти в четыре раза выше, чем у поколения 4G. Правда большинство существующих телефонов не сможет ей воспользоваться. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 25.05.2020
Лев Пономарев подал иск к ФСИН
0
16
13:00 25.05.2020
В Японии полностью отменен объявленный из-за коронавируса режим ЧС - премьер
0
29
12:20 25.05.2020
Россия не допустит приватизации Луны - Рогозин
0
103
12:15 25.05.2020
В НАТО хотят привлечь пчел к поиску мин
0
103
12:05 25.05.2020
Антитела нашли у ученых из центра им. Гамалеи, проверивших на себе вакцину от коронавируса
0
117
12:00 25.05.2020
Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки планируют снизить с 20% до 15%
0
119
11:32 25.05.2020
Депутат предложил изменить правила регистрации сайтов
0
153
11:20 25.05.2020
Может быть понижен возраст начисления надбавки к пенсии
0
161
11:05 25.05.2020
Палестина больше не считает США посредником в палестино- израильском урегулировании - посол
0
171
11:00 25.05.2020
В России десятый день подряд выявляют не более 10 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки
0
181

Возврат к списку